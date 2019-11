Op station Utrecht Centraal opent dinsdag een tijdelijke winkel met een grote muur van chocola die bezoekers kunnen opeten. Met het opeten van de chocolademuur willen de initiatiefnemers symbolisch het "oneerlijke handelssysteem in de cacaosector" doorbreken.

Volgens Fairtrade - Max Havelaar kleven uitbuiting, armoede en kinderarbeid nog steeds aan veel chocoladerepen die verkocht worden in Nederland. Boeren in de cacaosector zouden weinig bescherming hebben tegen de grote bedrijven.

Naast het doorbreken van de chocolademuur kunnen bezoekers in de pop-upwinkel ook video's zien van cacoaboeren. Daarnaast kunnen bezoekers hun steun uitspreken door op de foto te gaan in een photobooth in de vorm van een enorme chocoladereep.

Oproep voor consumenten om Fairtrade-chocolade te kiezen

Via de pop-upwinkel roepen de initiatiefnemers consumenten op om voor Fairtrade-chocolade te kiezen, ook tijdens de feestdagen.

"Op die manier weet je dat boeren in ieder geval een minimumprijs en ontwikkelingspremie ontvangen. Daarnaast werkt Fairtrade aan verhoging van het inkomen van boeren en voorkomen van kinderarbeid", zegt Peter d'Angremond, directeur van Fairtrade Nederland.

De winkel is nog tot vrijdag 22 november te vinden op Utrecht Centraal.