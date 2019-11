De gemeente Utrecht krijgt geen zogenoemde 'aftelstoplichten' voor auto's omdat het aantal automobilisten dat door rood rijdt daarmee zou toenemen. Deze verkeerslichten geven aan hoelang het nog duurt voordat het groen is.

Een voordeel van aftelstoplichten is dat het verkeer op kruispunten beter doorstroomt. In Den Bosch, waar ook gebruikgemaakt van dergelijke verkeerslichten, is het aantal door rood rijdende auto's echter met 5 procent toegenomen. Daarmee nam ook het risico op ongelukken toe. De afdeling verkeersongevallen van de politie is daarom ook geen voorstander van de aftelstoplichten.

Naast Utrecht, zien ook Rotterdam en Nijmegen na een proef af van het invoeren van de verkeerslichten.