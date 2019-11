Het onderzoek naar de plannen van de gemeente en bewoners voor de Utrechtse Maliebaan is afgerond. Beide plannen scoren beter op andere onderdelen, waardoor er nog steeds verdeeldheid heerst onder de de gemeente Utrecht en omwonenden.

De plannen voor de historische Maliebaan spelen sinds 2013. Volgens de gemeente moet de kruising van de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat bij de Maliebaan op de schop. Door het kruispunt anders in te richten wil de gemeente de fietsroute en de openbare ruimte voor voetgangers verbeteren en de groenstructuur herstellen.

Na jaren van inspraak en verschillende plannen naderde het dossier vorige maand zijn ontknoping. Wethouder Lot van Hooijdonk was overtuigd van de variant 3+ van de gemeente en wilde daar definitief aan beginnen. De bewoners van de Maliebaan konden echter hun plan ook voorleggen aan onderzoeksbureau Goudappel.

Volgens het plan van de gemeente moet de Maliebaan in het midden een breed fietspad krijgen. Auto- en vrachtverkeer moet dan over de ventwegen gaan rijden. De bewoners vinden dat echter onwenselijk. Zij willen een fietsstraat waar de auto de gast is op de middenbaan, zodat er geen zwaar verkeer over de ventwegen komt.

Onderzoeksbureau: Fietsstraat onwenselijk

Het onderzoeksbureau concludeert dat een fietsstraat niet succesvol wordt en noemt het onwenselijk, tenzij er drempels worden gelegd. De omwonenden zien geen probleem in het aanleggen van drempels. Van Hooijdonk stelt echter dat deze niet voldoende zijn en dat de auto's te gemakkelijk over de middenbaan kunnen blijven rijden.

Naar alle waarschijnlijkheid worden de gemeente en bewoners het niet eens over de plannen. De gemeenteraad moet daarom een oordeel vellen over welk plan daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden.