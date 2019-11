Sinterklaas en zijn Pieten zijn zondag vertrokken vanaf het Ledig Erf in Utrecht en varen over de Oudegracht richting het noorden van de binnenstad.

De goedheiligman zal om 13.00 uur aanmeren bij de Weerdsluis, waar burgemeester Jan van Zanen klaar zal staan om hem te verwelkomen in de stad.

Na het ontvangst van de burgemeester, gaat Sinterklaas te paard verder naar het Domplein, waar hij naar bijzondere optredens gaat kijken. Om 15.30 uur neemt hij afscheid vanaf het balkon van het Academiegebouw.

Intocht van Sinterklaas in Utrecht in het kort

12.00 uur: Sinterklaas vaart langs het Ledig Erf

13.00 uur: Sinterklaas meert aan bij de Weerdsluis

14.00 uur: Sinterklaas bestijgt zijn paard en begint aan de optocht

14.45 uur: afsluiting op het Domplein

Let op beperkingen in het busverkeer

Verkeer op meerdere plekken gestremd

Delen van het centrum zijn op zondag 17 november beperkt bereikbaar per bus. De busroute door de Sint Jacobsstraat is gestremd vanwege de grote drukte bij de Monicabrug. Ook is de busbaan vanaf TivoliVredenburg tot de Stadsschouwburg voor al het verkeer afgesloten tot ongeveer 15.00 uur. Het Domplein en het Ledig Erf zijn afgesloten voor verkeer en het busverkeer door de Wittevrouwenstraat en Voorstraat is gestremd.

De organisatie verwacht veel bezoekers en adviseert ouders die met kleine kinderen langs de volle kades zitten of lopen om goed op te letten op dringen van achteren. Het is mogelijk om met een sloepje op het water te kijken naar de sinterklaasvloot, maar geef de boten wel genoeg ruimte.

Het wordt een grijze dag met motregen. Het wordt maximaal 6 graden en de kans op regen is 50 procent.