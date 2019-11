De forensische opsporing doet vrijdagochtend onderzoek naar sporen nadat er in de nacht van donderdag op vrijdag brand is gesticht bij een sportschool aan de Obbinklaan.

De politie laat weten dat twee verdachten iets naar binnen hebben gegooid waarna een harde knal te horen was en brand uitbrak. De verdachten zijn ervandoor gegaan op een scooter.

De brandweer had de brand snel onder controle. Wel werden enkele woningen kort ontruimd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar de politie houdt rekening met brandstichting. De sportschool, genaamd LEF 030, was pas net geopend.

Het was al het derde incident deze week nabij het winkelcentrum. Dinsdag moesten enkele woningen en winkels ontruimd worden nadat er een gaslek was en in de nacht van woensdag op donderdag was er een poging tot plofkraak.