Een automobilist moest donderdag zijn rijbewijs inleveren omdat hij 129 kilometer per uur reed op de Marnixlaan in Utrecht. Op deze weg is 50 kilometer per uur toegestaan.

Politieagenten zagen de man donderdag rijden en hebben de bestuurder van de auto vervolgens aan de kant gezet. Bij een controle bleek de man geen vaste woon- of verblijfplaats te hebben. De auto kwam bij een verhuurbedrijf vandaan.

Volgens de politie gebruikte de bijrijder in de auto lachgas. Dit is echter niet verboden.

De man moest na de controle zijn rijbewijs inleveren. Het is niet bekend of de automobilist ook is aangehouden.