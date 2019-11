Utrecht

Utrechtse school naar rechter om kritisch rapport van inspectie

De Utrechtse School voor Persoonlijk Onderwijs aan de Weerdsingel in Utrecht stapt naar de rechter. Een kritisch rapport van de Inspectie van het Onderwijs zou de middelbare school "zeer zwak" noemen. De publicatie van het rapport is uitgesteld in afwachting van een uitspraak van de rechtbank.