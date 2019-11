De Utrechtse School voor Persoonlijk Onderwijs aan de Weerdsingel in Utrecht stapt naar de rechter. Een kritisch rapport van de Inspectie van het Onderwijs zou de middelbare school "zeer zwak" noemen. De publicatie van het rapport is uitgesteld in afwachting van een uitspraak van de rechtbank.

De Algemene Onderwijsbond (AOb), de vakbond voor het onderwijs, schrijft op de eigen website dat de inspectie een stevig oordeel heeft over de school die pas twee jaar open is.

Er zouden eerder al problemen zijn geweest met de sociale veiligheid en het sociaal pedagogische klimaat. De school had afgelopen zomer bovendien te maken met het vertrek van bijna de helft van de medewerkers.

"Vlak voor de zomervakantie zegde de toenmalige medezeggenschapsraad het vertrouwen op in het bestuur", aldus de AOb. Door de rechter in te schakelen, hoopt de school het kritische rapport uit de openbaarheid te houden. Ook maakt de vakbond bezwaar tegen het oordeel van de inspectie.