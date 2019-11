De wereldberoemde chimpansee-expert Jane Goodall brengt op 6 december een bezoek aan de Universiteit Utrecht.

De Engelse antropoloog en bioloog zal die dag een lezing geven voor studenten van de Utrechtse universiteit. Ook bezoekt ze een markt waar studenten projecten presenteren waarmee zij de wereld willen verbeteren.

Een dag later, op 7 december, gaat Goodall in Den Bosch met Humberto Tan en Frans Lanting in gesprek over haar werk en actuele gebeurtenissen.

De 85-jarige bioloog vertrok bijna zestig jaar geleden naar Tanzania om de destijds nog vrij onbekende chimpansees in het wild te bestuderen. Haar onderzoek werd uiteindelijk wereldberoemd.

Sinds 1986 geeft ze over de hele wereld lezingen over de krimp van het leefgebied van de chimpansees en de bescherming van de natuur.