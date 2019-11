Betaald parkeren wordt weer verder uitgebreid in Utrecht vanaf 1 april 2020. In Rijnsweerd Zuid en Hoograven bleek een meerderheid van de bewoners voor de invoering van betaald parkeren.

In Rijnsweerd Zuid is al langer discussie over het al dan niet invoeren van betaald parkeren. In drie van de vier gebieden waar bewoners om hun mening is gevraagd, is met een meerderheid gekozen voor betaald parkeren. Daar wordt het dan ook ingevoerd vanaf april volgend jaar.

In het gedeelte waar vooral woonerven zijn, was die meerderheid er niet en komt er geen betaald parkeren. Deze straten worden nu wel omringd door betaald parkeren, waardoor het juist heel druk kan worden. De gemeente gaat dit in de gaten houden en evalueren.

In Hoograven komt een nieuw gebied waar betaald moet worden geparkeerd op de Aquamarijnlaan, Robijnlaan, Hoogravenseweg en Verlengde Hoogravenseweg in Hoograven. Daar moet van maandag tot vrijdag tussen 6.00 uur en 11.00 uur worden betaald. Dit is omdat het winkelcentrum Smaragdplein naast deze straat ligt en veel extra verkeer oplevert. Ook op de Kemal Ataturkstraat in Voordorp gaan deze tijden gelden.

In Rivierenwijk wordt de Westravenstraat toegevoegd aan het gebied waar betaald parkeren al geldt.