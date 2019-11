Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opent volgende week in Hoog Catharijne een escaperoom die bezoekers meer moet leren over antibioticaresistentie.

Het RIVM opent de escaperoom in het kader van de Week van de Antibiotica, die maandag 18 november van start gaat. Bezoekers moeten binnen tien minuten een medisch mysterie oplossen en de patiënt redden.

De escaperoom is tot en met woensdag 20 november geopend in de Stadskamer in Hoog Catharijne. Op maandag is de spelkamer geopend tussen 12.00 en 20.00 uur en op de andere dagen van 10.00 tot 20.00 uur.