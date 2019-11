De fietsenstalling onder het Stationsplein in Utrecht heeft last van een flinke lekkage. Op het plein staat een grote tent om grotere schade te voorkomen.

Op dit moment wordt onderzocht hoe de lekkage bij de grootste fietsenstalling ter wereld kon ontstaan. Een woordvoerder van de gemeente vertelt dat het regenwater hoogstwaarschijnlijk via een gat naast de entree, boven de stalling, naar binnen lekt.

"Als dat de oorzaak is, dan gaan we de opening zo snel mogelijk dichtmaken en oplossen", zegt de woordvoerder. Momenteel ligt een stuk van de trap, bij de entree van de fietsenstalling, open. Dit is volgens de woordvoerder waarschijnlijk ook het gedeelte waar de lekkage heeft plaatsgevonden.

De kleine tent, die al een paar weken tussen Hoog Catharijne en Utrecht Centraal stond, is recentelijk vervangen door een grotere witte tent. De regen wordt op deze manier tegengehouden totdat het probleem is opgelost. De fietsenstalling kan in de tussentijd gewoon worden gebruikt.