Er is een plan om een gedeelte van het gebouw van Hudson’s Bay om te bouwen tot kantoorruimte, blijkt uit een vergunningsaanvraag die bij de gemeente Utrecht is binnengekomen. De eigenaar bevestigt de aanvraag.

Het warenhuis Hudson's Bay gaat sluiten na een paar maanden open te zijn geweest. Het Nederlandse succes van Hudson's Bay is uitgebleven en alle vestigingen sluiten binnenkort de deuren.

De Utrechtse vestiging opende op 21 maart 2019 in het voormalige pand van V&D in winkelcentrum Hoog Catharijne. Het gebouw was daarvoor gerenoveerd om de komst van het warenhuis mogelijk te maken.

Nu Hudson's Bay na weer vertrekt is de zoektocht naar een nieuwe invulling begonnen. In het gebouw zit ook nog de Primark en tevens is er ruimte gereserveerd voor Jumbo Foodmarkt, maar de leegte die Hudson’s Bay achterlaat is niet gemakkelijk gevuld.

Huurders zullen niet snel alle vierkante meters willen afnemen

Er zal waarschijnlijk niet snel een nieuwe huurder opstaan die alle vierkante meters wil afnemen. De eigenaar van het gebouw heeft daarom een vergunning aangevraagd om te kijken of het mogelijk is om een deel van de ruimte om te bouwen tot kantoren.

Een woordvoerder van IEF Capital, de eigenaar van het pand, laat weten dat ze alle verschillende mogelijkheden aan het afwegen zijn. Daarbij ook de transformatie naar kantoorruimte.

De plannen zijn dan ook nog niet definitief. De gemeente gaat de komende weken naar de vergunningsaanvraag kijken.