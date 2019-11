De voltallige Utrechtse gemeenteraad wil opheldering van het gemeentebestuur over de onrust die is ontstaan bij een groep bewoners aan de Croeselaan. De bewoners trokken aan de bel nadat zij een bijeenkomst van de gemeente hadden bezocht over hun nieuwe woningen.

Rondom de Croeselaan gaat de komende tijd flink gebouwd worden. Het zogenoemde Beurskwartier wordt een uitbreiding van het centrumgebied en daarvoor moeten ook tientallen woningen aan de Croeselaan wijken.

De bewoners van de Croeselaan probeerden hun 31 woningen meerdere jaren te behoeden voor de sloopkogel, maar dat is niet gelukt. Wel is afgesproken dat zij vervangende woonruimte krijgen aan de Jan van Foreeststraat.

Afgelopen week was er een bijeenkomst waarbij bewoners meer informatie kregen over hun nieuwe woningen. Volgens de bewoners zijn de nieuwe woningen echter niet gelijkwaardig aan de huizen die ze nu hebben. De groep heeft een brandbrief gestuurd naar de politiek waarin staat dat de gemeente de gemaakte beloftes niet nakomt.

De gemeenteraad vraagt nu om opheldering bij de wethouder.

'Nieuwe woningen niet gelijkwaardig'

Bij de nieuwe woningen gaat het vooral om twee- en driekamerwoningen, terwijl sommige bewoners aan de Croeselaan ook een tuin en vier kamers hebben. Ook zouden er alleen maar sociale huurwoningen terugkomen. Daarmee is er geen plek voor de bewoners in het middensegment en vrijesectorhuur.

"De bijeenkomst op 7 november duurde twee uur en hierin is alleen maar informatie gezonden vanuit de gemeente", is te lezen in de brandbrief. Dit terwijl de bewoners beloofd is dat ze betrokken zouden worden bij het proces.

De gemeenteraad wil nu weten of de gemeente wel heeft doorgehad dat er veel onrust is ontstaan en wat de huidige stand van zaken is. Specifiek willen de partijen ook weten of alle bewoners kunnen terugkeren in de Jan van Foreeststraat.