Een officiële evaluatie die vrijdag is gepubliceerd door de gemeente, bevestigt meerdere fouten die zijn gemaakt tijdens de Utrecht Marathon in mei 2019. Tijdens de marathon belandden honderden deelnemers tussen het verkeer.

Het was voor het eerst dat sportmarketingbedrijf Golazo Sports een marathon organiseerde. Het bedrijf schrijft in de evaluatie dat het "ambitieniveau' voor veel van de ingehuurde partijen te hoog was. De communicatie tussen alle partijen verliep stroef.

Bijna tweeduizend deelnemers van de Utrecht Marathon hebben op 12 mei een verkeerde route gelopen. Op de Croeselaan ontstond een chaotische situatie waarbij de deelnemers tussen het openbaar vervoer, fietsers en automobilisten moesten rennen.

Organisatie betuigt spijt voor gemaakte fouten

Uit de evaluatie die is gepubliceerd, blijkt dat er een hoop misging. Zo maakte de hekkenleverancier fouten met het plaatsen van de afscheidingen. Het bedrijf zou zich verkeken hebben op de complexiteit van de marathon.

Ook uit Golazo kritiek op QBuzz voor de inzet van openbaar vervoer, op het bedrijf dat verkeersregelaars leverde en op de samenwerking met de gemeente Utrecht. Toen het eenmaal misging, vergat Golazo de gemeente in te lichten via het speciale telefoonnummer. De organisatie betuigt spijt voor de fouten die zijn gemaakt.

De gemeente laat in een brief bij de evaluatie weten dat er meerdere logistieke en communicatiefouten zijn gemaakt. Golazo Sports is hiervoor eindverantwoordelijk. Toch schrijft de gemeente inderdaad dat er ook vanuit de gemeente beter gecommuniceerd had moeten worden met Golazo.

Gemeente niet eens met alle punten van organisator

De gemeente is het echter niet eens met alle punten van Golazo. Zo kan het bij een parcours van deze lengte zijn dat er ook op het laatste moment aanpassingen worden doorgevoerd. "Dit vraagt enige flexibiliteit van de organisatie, maar in een grote en drukke stad als Utrecht is dat onvermijdelijk", schrijft de gemeente.

Ondanks alle fouten en de kritiek over en weer heeft de gemeente een positieve indruk van Golazo. De volgende editie van de marathon staat gepland op 19 april 2020.

De gemeente heeft de organisatie vast gewaarschuwd dat de politie dat weekend weinig tot geen begeleiding kan geven omdat het een zeer drukke periode is. De organisatie moet zelf voor vervangende begeleiding zorgen.