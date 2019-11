De dertiende editie van Le Guess Who? in Utrecht is bezocht door ruim twintigduizend bezoekers uit 61 verschillende landen. Het is daarmee tot dusver de best bezochte editie van het festival.

Afgelopen weekend presenteerden tientallen Utrechtse culturele organisaties hun programmering aan het festivalpubliek. Het festival werd gehouden op verschillende locaties in de binnenstad.

Tijdens het festival trad onder anderen de Malinese zangeres en gastcurator Fatoumata Diawara op. Het was het Europese livedebuut van de Ethiopische funklegende Ayalèw Mesfin, die het podium besteeg met de Debo Band.

Le Guess Who? is een internationaal festival. Het festival werd mogelijk gemaakt door zes gastcuratoren, veertig locaties, 49 partners en meer dan tweehonderd vrijwilligers.