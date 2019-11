Supporters van FC Utrecht gaan zondag demonstreren in het centrum van Amsterdam. Ze protesteren tegen het besluit van de gemeente Amsterdam om maar een beperkt aantal kaarten voor het uitvak beschikbaar te stellen voor het duel dat zondag wordt gespeeld.

Er waren voor supporters van FC Utrecht maar vijfhonderd kaarten beschikbaar gesteld voor de wedstrijd van zondag tegen Ajax. Een verzoek om 150 extra kaarten werd afgewezen door de gemeente Amsterdam. Daarop besloten de twee supportersverenigingen (SVFCU en TS) van FC Utrecht om de wedstrijd te boycotten.

Een groep supporters reist morgen toch af naar Amsterdam. Niet om naar de Johan Cruijff ArenA te gaan, maar om te demonstreren in het centrum van de stad. "Dit als protest tegen het niet nakomen van de gemaakte normalisatieafspraken en om, ten behoeve van alle supporters in Nederland, een signaal af te geven", is te lezen in een reactie van SVFCU.

Het protest is zondagochtend om 10.00 uur. Waar in het centrum van Amsterdam het precies plaats gaat vinden, is niet bekend. De wedstrijd Ajax-FC Utrecht begint om 12.15 uur.