Parkeren in Utrecht wordt volgend jaar 3,45 procent duurder. Voor één uur parkeren op straat in de binnenstad betaal je tegen die tijd niet 5,35 euro, maar 5,53 euro.

Ook de prijzen van de meeste parkeergarages in Utrecht stijgen vanaf 2020. De automobilist betaalt het meest in Parkeergarage Croeselaan. Daar ben je vanaf volgend jaar 4,06 euro per uur kwijt. Parkeergarage Grifthoek blijft het goedkoopst met 2,28 euro per uur.

Ook parkeren in een P+R wordt duurder. Nu nog kost het 5 euro om de auto de hele dag in een P+R te stallen en met maximaal vijf personen met de bus of de tram door te reizen. Vanaf 2020 moeten automobilisten afzonderlijk betalen voor het parkeren en openbaar vervoer. Parkeren kost dan 2 euro en doorreizen met vijf personen naar het centrum 4 euro. Automobilisten die alleen reizen, kunnen met de ov-chipkaart betalen.