Een 87-jarige vrouw is woensdagavond overvallen in haar woning in de Utrechtse wijk Zuilen. Drie daders vertrokken met geld en waardevolle bezittingen en bedreigden de vrouw tijdens de overval. De politie is op zoek naar getuigen.

De overval vond woensdagavond tussen 22.55 en 23.00 uur plaats in een woning aan de Prins Bernhardlaan. De oudere bewoonster lag al te slapen toen ze wakker schrok van harde geluiden bij haar voordeur. Ze is naar de voordeur gelopen en zag dat die open was.

Vervolgens verschenen er twee mannen en een vrouw. Toen de bewoonster om hulp begon te schreeuwen, legde een van de verdachten meteen zijn hand over haar mond en maande hij haar stil te zijn omdat hij haar anders "wat aan zou doen".

Terwijl deze man bij de vrouw bleef staan, liepen de andere twee direct naar de slaapkamer om daar de kasten te doorzoeken. Ze vertrokken met geld en waardevolle bezittingen van de bewoonster.

Volgens een signalement dat de politie verspreidde, gaat het om een man van tussen de 1,70 meter en 1,80 meter lang, met een lichtgetinte huidskleur, een fors postuur en een zwarte snor. Hij droeg die avond donkere kleding.