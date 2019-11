Utrecht

87-jarige vrouw overvallen in woning aan Prins Bernhardlaan

Een 87-jarige vrouw is woensdagavond overvallen in haar woning in de Utrechtse wijk Zuilen. Drie daders vertrokken met geld en waardevolle bezittingen en bedreigden de vrouw tijdens de overval. De politie is op zoek naar getuigen.