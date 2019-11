De drie personen die werden gearresteerd op het parkeerdek van winkelcentrum The Wall in Utrecht Leidsche Rijn zijn veroordeeld tot celstraffen tussen de twee en drie maanden. De mannen werden eind oktober opgepakt en hadden veel schoenen bij. Die bleken gestolen te zijn.

De mannen hadden de schoenen gestolen uit een sportzaak in The Wall. De verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats en hebben de Roemeense nationaliteit. Om te voorkomen dat ze hun straf zouden ontlopen zijn ze via snelrecht veroordeeld.

De rechter legde de mannen tussen de twee en drie maanden celstraf op. Die moeten ze direct uitzitten. De auto die ze gebruikten krijgen ze ook niet meer terug.