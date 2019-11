Studenten van het mbo die stage lopen bij de gemeente Utrecht gaan een hogere vergoeding krijgen. Vanaf 2020 krijgen zij 500 euro per maand, hetzelfde bedrag als studenten van het hbo en wo.

Op dit moment krijgen mbo'ers nog 350 euro stagevergoeding per maand. Terwijl studenten van het hbo en wo al langer 500 euro krijgen als zij stage lopen bij de gemeente.

De politieke partijen PvdA en D66 vroegen in september of dit niet gelijkgetrokken moest worden. De gemeente steunt dit plan. Het gelijktrekken van de stagevergoeding moet volgens de gemeente ook het belang en de waarde van het mbo laten zien.

De gemeente wil zich ook in bredere zin meer inzetten voor het mbo. In oktober liet wethouder Klaas Verschuure al weten dat hij bezig was met de Mbo Tour 030. "Er gebeurt zo ontzettend veel op de mbo-opleidingen in de stad: mooie ontwikkelingen, en ook zaken die wat meer aandacht nodig hebben", zei wethouder Verschuure toen. "Daar wil ik meer van weten, zodat het gemeentelijk beleid beter kan aansluiten op de praktijk."

Samen met mbo-instellingen presenteerde de gemeente eerder dit jaar ook het mbo-actieplan 'Sterk Utrechts mbo', waarin vier ambities voor de komende jaren zijn beschreven. In de eerste plaats moeten mbo'ers een podium krijgen. De andere ambitie gaan over passende ondersteuning (bijvoorbeeld bij huisvesting), aansluiting op de arbeidsmarkt en creativiteit en innovatie.