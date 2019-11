Utrecht

Fietskoeriers halen afval bij horecazaken voor zeecontainers Europalaan

Fietskoeriers gaan vanaf donderdag afval ophalen bij tientallen horecazaken in Utrecht en brengen dit vervolgens naar zeecontainers in Europalaan in Utrecht. De zes zeecontainers worden donderdag geplaatst. Van de resten kunnen uiteindelijk andere producten worden gemaakt of ze kunnen worden gebruikt om andere producten op te laten groeien.