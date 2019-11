Fietskoeriers gaan vanaf donderdag afval ophalen bij tientallen horecazaken in Utrecht en brengen dit vervolgens naar zeecontainers in Europalaan in Utrecht. De zes zeecontainers worden donderdag geplaatst. Van de resten kunnen uiteindelijk andere producten worden gemaakt of ze kunnen worden gebruikt om andere producten op te laten groeien.

Door Utrechtse horeca wordt er dagelijks veel eten weggegooid. Dit terwijl veel van die resten hergebruikt kunnen worden.

De Clique springt hierop in. Met bakfietsen worden driemaal in de week de resten die goed hergebruikt kunnen worden opgehaald bij de verschillende restaurants.

Nu doen zaken als de Rechtbank, GYS, de Winkel van Sinkel, BROEI en The Colour Kitchen al mee.

Sinds april 16.000 kilo aan afval verzameld

De Clique startte in april en heeft al 16.000 kilo aan afval, ofwel grondstoffen, verzameld. Deze worden nu nog direct verhandeld.

De Clique stuurt de resten door aan partijen die er nieuwe producten van maken. Met de komst van de zes zeecontainers, die het nieuwe kantoor en opslagplaats vormen, wil het bedrijf ook zelf een deel van het afval gaan verwerken tot nieuwe producten.

Zo worden uit sinaasappelschillen oliën geperst die gebruikt worden in schoonmaakmiddelen en gaan er oesterzwammen gekweekt worden op koffiedik. De Clique is op zoek naar zo veel mogelijk toepassingen voor de restproducten. Daarnaast heeft het bedrijf als doel om bij honderd horecazaken, cateraars of andere bedrijven het afval op te halen.