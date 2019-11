Een nieuwe, tijdelijke winkel op station Utrecht Centraal verkoopt van dinsdag tot en met zondag producten die zijn gemaakt van oud-NS-materiaal, zoals tassen van treinstoelbekleding of vogelhuisjes van informatieborden.

In de winkel zijn ook verzamelitems uit oude treinen te krijgen, zoals remblokken, prullenbakken en noodremmen. Naast de producten die er te koop zijn, is ook het meubilair in de winkel gemaakt van NS-materiaal.

Momenteel wordt 99 procent van de materialen van een opgeknapte trein hergebruikt. "We werken samen met verschillende duurzame ondernemers om van dit treinafval weer nieuwe producten met een nieuwe functie te maken", aldus de directeur van Duurzaam Ondernemen NS, Sacha Göddeke. "Denk bijvoorbeeld aan de tafelvoetbaltafel van Veldtwerk op station Utrecht Centraal. Voor de ene procent die resteert, zoeken we nog een goede oplossing."

De winkel is tot en met zondag 10 november open.