Het Centraal Museum in Utrecht opent zaterdag een tentoonstelling over de relatie van Dick Bruna, de geestelijk vader van nijntje, met de stad.

In de nieuwe tentoonstelling wordt duidelijk dat Bruna veel voor Utrecht heeft gedaan. Zo was zijn iconische affiche Utrecht, stad naar mijn hart uit 1986 belangrijk voor de promotie en het imago van de stad. Het is de eerste afbeelding in een reeks ontwerpen die Bruna maakte van diverse gebeurtenissen in Utrecht.

De Utrechter werd daarentegen wereldberoemd met zijn relatief eenvoudige, maar zeer herkenbare tekeningen van onder meer nijntje. Bruna schreef en illustreerde maar liefst 124 prentenboeken en ontwierp daarnaast vele affiches en omslagen voor de pocketboeken van Zwarte Beertjes.

Daarnaast maakte hij muurschilderingen en zeefdrukken en exposeerde hij zijn werk op diverse locaties, waaronder de jaarlijkse Kunstmarkt en het Centraal Museum.

Bruna overleed in 2017 op 89-jarige leeftijd.