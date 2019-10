Een man is in de nacht van woensdag op donderdag met een hamer geslagen op de Adelaarstraat in Utrecht. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd.

Het incident gebeurde op de hoek van de Adelaarstraat en de Hopakker. De politie spreekt van een "heftig incident". De aanleiding voor de mishandeling is nog niet bekend.

Het slachtoffer is zwaar mishandeld en met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een woordvoerder van de politie wist donderdagochtend nog niet te melden of er iemand gearresteerd was.

De omgeving werd na het incident korte tijd afgezet voor onderzoek. De politie roept getuigen op zich te melden.