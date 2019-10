Utrecht

Enorme groei van aantal digitale toetsen aan Universiteit Utrecht

Meer dan de helft van alle toetsen aan de Universiteit Utrecht (UU) wordt momenteel digitaal afgenomen. Waar in het collegejaar 2015/2016 het percentage digitale toetsen nog 18 procent was, was dat in 2018/2019 al ruim 53 procent. De vraag naar digitale toetsen in de eerste periode van dit jaar is zo groot, dat de UU zelfs aanvragen moest afwijzen.