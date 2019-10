De Utrechtse emeritus hoogleraar Wim Gerritsen is afgelopen donderdag op 84-jarige leeftijd overleden, meldde de Universiteit Utrecht maandag. Gerritsen is zeer belangrijk geweest voor de bloei van de Neerlandistiek in Utrecht.

Ook heeft Gerritsen zich altijd hard gemaakt voor onderzoek en publieke interesse voor middeleeuwse literatuur.

De emeritus hoogleraar is geboren in Utrecht, studeerde daar en heeft in Utrecht een lange carrière gehad. De Universiteit Utrecht heeft een in memoriam geschreven waarin zijn "beslissende bijdrage" aan de wetenschap wordt benoemd.

Gerritsen heeft tal van publicaties op zijn naam staan. "Waarbij hij steeds de aandacht vestigde op de literaire kwaliteiten van de teksten en het vakmanschap van de dichters. Daarnaast heeft hij zich altijd ingespannen om een algemeen publiek te interesseren voor de middeleeuwse literatuur, onder meer in zijn samenwerking met Willem Wilmink."

Ook na zijn emeritaat bleef Gerritsen actief in de wetenschap. Zo publiceerde hij in 2011 een boek over de geschiedenis van de eenhoorn. In juni van dit jaar verscheen nog Verhalen van de drakendochter, een biografie over zijn eigen leermeester, Maartje Draak.

Gerritsen is meermalen onderscheiden, met als belangrijkste eerbewijzen het lidmaatschap van de KNAW, het eredoctoraat van de Universiteit Antwerpen, de benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Prijs voor Meesterschap van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.