Bij een steekincident in een horecagelegenheid in de Drieharingstraat in het centrum van Utrecht is in de nacht van zaterdag op zondag één persoon gewond geraakt.

De ernst van zijn of haar verwondingen is niet bekend.

De politie meldt via Twitter dat meerdere personen betrokken waren bij een vechtpartij. Drie personen zijn aangehouden.

De toedracht van het steekincident is nog onduidelijk. De politie heeft een onderzoek ingesteld.