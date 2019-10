De nieuwe wijn- en eetbar Ruby Rose wordt geopend in het pand aan Korte Jansstraat waar café Zussen eerder was gevestigd. De Utrechtse bar opent de deuren in december.

"Er komt een grote bar in het midden van het pand en de binnenkant wordt versierd met details van bloemen en luxe stoffen. Het interieur is modern en vernieuwend", aldus de eigenaar van de horecaonderneming Wichert van Rijn.

Op het menu staan voornamelijk mediterrane gerechten die bedoeld zijn om te delen. "Denk bijvoorbeeld aan oesters, escargots, risotto, kazen, pasta's en kleine pizza's."

Van Rijn is ook mede-eigenaar van een aantal andere horecazaken in Utrecht, zoals The Streetfood Club, Rum Club en WT Urban Kitchen.