Binnenland Man veroordeeld voor autokraak kort na aanslag in Utrechtse tram Een 27-jarige man is dinsdag voor de duur van twee jaar tot de Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD-maatregel) veroordeeld omdat hij een autokraak heeft gepleegd op de dag van de aanslag in de tram in Utrecht.