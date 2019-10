Bij een schietpartij in de omgeving van de Marshallaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland is woensdagmiddag iemand lichtgewond geraakt. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis, zegt een politiewoordvoerder in gesprek met NU.nl.

Een onenigheid tussen een aantal mensen was de aanleiding voor de schietpartij. Waar de ruzie precies over ging, is onbekend.

Het is onduidelijk of er mensen zijn aangehouden.

De omgeving werd afgezet in het kader van het politieonderzoek.