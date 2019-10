Een derde persoon is slachtoffer geworden van nepverpleegkundigen die de afgelopen weken in Utrecht bloed afnamen van ouderen en ze vervolgens beroofden van hun pinpas of geld. Dit bevestigt een politiewoordvoerder dinsdag aan NU.nl.

De verdachten maakten zich in alle drie de gevallen kenbaar als zorgverleners, traden de woning binnen en namen door middel van een vingerprik bloed bij de slachtoffers af.

De eerste twee keer sloegen de daders toe op 17 september in Kanaleneiland en 14 oktober in Overvecht. De derde melding is van 16 oktober, wederom in Overvecht. Deze kwam maandag bij de politie binnen, meldt een politiewoordvoerder.

Het ging in alle drie de gevallen om een tweetal daders. In een van de gevallen ging het om een vrouw en een man. In een ander geval ging het om twee vrouwen met een lichtgetinte huidskleur met halflang donker haar. Ze worden begin twintig geschat.

Een verdachte nam naast een pinpas ruim 360 euro contant geld mee van het slachtoffer. Met de pinpas werd na de beroving voor 2.600 euro gepind.

Volgens de politie zijn deze zogeheten babbeltrucs nieuw. De politie roept ouderen en zorgverleners op om alert te zijn op deze werkwijze.