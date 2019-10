Het fietspad van het Smakkelaarsveld naar de ingang van de fietsenstalling onder het Stationsplein in Utrecht is aangelegd. Het oude asfalt is verwijderd en in de nacht van maandag op dinsdag is er een nieuwe laag asfalt gelegd.

De ingang van de Stationspleinstalling aan de kant van het Smakkelaarsveld was in de nacht van maandag op dinsdag afgesloten vanwege de werkzaamheden.

In één nacht werd het nieuwe fietspad aangelegd zodat dinsdagochtend de stalling weer te bereiken was. De voetgangerswegen worden momenteel ook aangepakt, maar zijn nog niet klaar.

Aan de kant van de Moreelsebrug moet nog veel gebeuren aan de toegangswegen. Daar wordt ook nog gewerkt aan het gebouw Het Platform. Dit pand moet eind van dit jaar opgeleverd worden waarna er ook gewerkt kan worden aan de openbare ruimte.