Museum Catharijneconvent opent op 25 oktober een nieuwe tentoonstelling over Noord- en Zuid-Europese kunst uit de periode van 1100 tot 1350.

De tentoonstelling North & South is tot en met 26 januari te zien in het Utrechtse museum. De kunstwerken die naar Utrecht komen zijn allemaal gerelateerd aan het altaar, de belangrijkste en meest heilige ontmoetingsplek in de middeleeuwen.

In de tentoonstelling zijn onder andere twee middeleeuwse schilderijen te zien, waarvan er een gemaakt is in Catalonië en het andere in Noorwegen. Op de panelen hebben de beide figuren, ondanks de afstand tussen de plekken waar ze gemaakt zijn, langgerekte vingers, roodbruine krullende lokken en lopen de wenkbrauwen in één lijn door in de neus.

"Het geeft een bijzonder gevoel dat we hier een fundamenteel aspect van de Europese cultuurgeschiedenis blootleggen: de eenheid tussen noord en zuid die in middeleeuws Europa ontstond door de verspreiding van het christendom", vertelt gastconservator Justin Kroesen.