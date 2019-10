De politie heeft twee jongens gearresteerd die met een breekijzer op een gestolen scooter reden in de Utrechtse wijk De Meern, meldt Politie Vleuten-De Meern zondag via Twitter.

Omdat de jongens zich verdacht gedroegen, besloot de politie hen staande te houden.

Het breekijzer wordt in verband gebracht met vijf inbraken die in de afgelopen weken in de regio zijn gepleegd. De inbraken waren in het gebied van de Meentweg, Zonstraat, Oudenrijnsingel en de Mauritslaan in De Meern.

De politie onderzoekt de betrokkenheid van de verdachten bij de inbraken.