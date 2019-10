Utrecht

Organist verzorgt elf uur durend nachtconcert in Utrechtse Nicolaïkerk

Organist Jacob Lekkerkerker geeft in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober een elf uur durend optreden in de Nicolaïkerk. Publiek mag in en uit lopen, de hele nacht luisteren en zelfs in de kerk in slaap vallen.