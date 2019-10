Organist Jacob Lekkerkerker geeft in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober een elf uur durend optreden in de Nicolaïkerk. Publiek mag in en uit lopen, de hele nacht luisteren en zelfs in de kerk in slaap vallen.

De hypnotiserende muziek is een mix van ambient, elektronica, jazz en postrock en heeft geen begin, midden of einde.

Het bijzondere concert is van 22.00 tot 8.00 uur. Doordat de klok die nacht een uur achteruit wordt gezet, duurt het concert elf uur.

Lekkerkerker is organist en muziekcurator van de Oude Kerk in Amsterdam. Hij is bekend door onder andere zijn moderne combinatie van orgelspel en live elektronica.

Lekkerkerker treedt op in verschillende kerken

Cathedral Mobile is een reizend concept waarmee Lekkerkerker optreedt in verschillende kerken verspreid over Nederland en Europa. Het stuk is zo opgebouwd dat het aan te passen is aan de architectuur, akoestiek en bijzondere eigenschappen van iedere locatie.

De organist speelt de compositie samen met altviolist Oene van Geel, gitarist Alfredo Genovesi en basklarinettist Gareth Davis.