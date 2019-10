Twee vrienden uit Londen openen in november de eettent Papi Churro op het Stadhuisplein in Utrecht. De zaak zal volledig in het teken staan van het gefrituurde deeggerecht churros.

Harry Thorogood en Jacob Melleney droomden altijd al van het openen van een eigen zaak. Omdat Melleney een Nederlandse vriendin heeft, kwam het idee voor een zaak in Utrecht. "Het is levendig, maar niet te druk zoals Amsterdam. Niet alleen voor het concept is het een prettige stad, maar ook om in te wonen."

Hoewel Londen al meerdere speciaalzaken heeft voor churros, ontbraken die volgens het tweetal in Utrecht.

Wanneer de zaak precies opent, is niet bekend.