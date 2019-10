Het aanpassen van 't Goylaan in Utrecht gaat ruim 1,2 miljoen euro kosten, laat de gemeente Utrecht woensdag weten. De weg moet flink aangepast worden, omdat het aangelegde verkeersplein onduidelijk is.

De situatie op het verkeersplein bij de kruising van 't Goylaan, Constant Erzeijstraat en Hooft Graaflandstraat is onduidelijk, gaf de gemeente in maart toe.

Het nieuwe ontwerp is nu bekend. Het huidige verkeersplein wordt uitgerekt. Zo moet de voorrangssituatie duidelijk worden voor automobilisten en fietsers.

Hiervoor moeten vijf parkeerplaatsen verdwijnen en ongeveer vijf bomen gekapt worden. Ook worden de verkeersinstallaties op andere delen van 't Goylaan aangepakt.

Eind deze maand zal het complete nieuwe ontwerp aan omwonenden worden voorgelegd. De daadwerkelijke aanpak staat in de loop van volgend jaar gepland.

Al snel discussie over de inrichting

Het veelbesproken verkeersplein wordt een voorrangsplein genoemd, een relatief nieuw verkeerskundig verschijnsel dat werd geïntroduceerd met de herinrichting van de straat naar stadsboulevard.

Er ontstond al snel discussie over de inrichting van het plein in het eerste ontwerp. Niet alleen omwonenden en verkeersdeelnemers waren kritisch, maar ook deskundigen. De gemeente liet eerder weten dat die onduidelijkheid vooral van juridische aard was en niet tot onveilige situaties leidde.

De zorgen over het kruispunt bleven bestaan en de gemeente liet twee camera's ophangen om het verkeer in de gaten te houden. Daaruit kwam naar voren dat de situatie inderdaad onduidelijk is. Er werden extra markeringen aangebracht en er werd gewerkt aan een nieuw ontwerp.