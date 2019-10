Sportwinkel Decathlon aan het Vredenburg is vanaf woensdag geopend. De winkel is gevestigd in het voormalige pand van C&A.

De eerste vestiging van Decathlon in Utrecht opende vorig jaar in november in 'The Wall' langs de A2. De winkel aan het Vredenburg is nu de tweede vestiging in de gemeente.

De zaak werd woensdag om 11.00 uur geopend door wethouder Klaas Verschuure en medewerker van de Decathlon Wouter Mol.

Het gebouw op de hoek van het Vredenburg en de Sint-Jacobsstraat in Utrecht is de afgelopen maanden onder handen genomen. De volledige gevel is gerenoveerd en ook de binnenkant is aangepast voor de nieuwe sportwinkel. De nieuwe winkel heeft een winkeloppervlak van 3.000 vierkante meter.