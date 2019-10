De politie heeft dinsdag een inval gedaan bij Mr. Sushi Express in de Twijnstraat in Utrecht. De verdenking is dat er mogelijk drugs geproduceerd of verhandeld wordt.

Verschillende eenheden, waaronder technische en forensische recherche en een speurhond, worden ingezet om het pand te doorzoeken.

Volgens een politiewoordvoerder komen er al langer klachten binnen over het pand. Er zou regelmatig sprake zijn van een chemische geur.

In overleg en samenwerking met de gemeente zijn de autoriteiten dinsdag rond 12.45 uur heb pand binnengegaan. Ook de Voedsel- en Warenautoriteit is aanwezig. Het pand wordt binnenstebuiten gekeerd. Vanaf de straat is te zien dat de recherche dozen opent en plantenbakken doorzoekt.

Er zijn nog geen arrestaties verricht. De gebruikers van het pand zijn apart genomen en ingelicht over de actie.

Eerder stond in dit stuk Mr. Sushi. Achteraf blijkt het om Mr. Sushi Express te gaan. Dit zijn twee verschillende bedrijven.