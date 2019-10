Tientallen boeren protesteren maandag in Utrecht tegen de provinciale beleidsregels over stikstof. Op het terrein van het Utrechtse provinciehuis aan de Archimedeslaan wordt actiegevoerd.

De omgeving rond het provinciehuis staat vol met trekkers. Het hek van de provincie ging maandagochtend open voor tien tractoren, de rest heeft zich buiten opgesteld. Er worden spandoeken opgehangen om aandacht te vragen voor de boeren.

Volgens belangenorganisatie LTO doen 200 trekkers mee aan de actie. Ook in andere provincies zijn momenteel acties bezig van protesterende boeren.

De omgeving rond het provinciehuis staat vol met trekkers. (Foto: DUIC.nl/Robert Oosterbroek)

LTO Noord Utrecht: 'We zijn het spuugzat'

Bert Donselaar, voorzitter van LTO Noord Utrecht, vertelt: “We zijn het spuugzat. We voelen ons bestolen door de politiek, want we werken op alle fronten aan toekomstbestendigheid. Wij hebben als sector juist al veel gereduceerd. Onze eis is: geen extra beleidsregels van provincie over stikstof.”

De boeren zijn binnen ontvangen met broodjes en koffie. Ze willen dat de provinciale beleidsregels over stikstof van tafel gaan of worden opgeschort. Die regels zouden op verschillende punten vooruitlopen op het rijksbeleid en hebben een grote impact op boerenbedrijven en -gezinnen.