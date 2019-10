Het UMC Utrecht introduceert zogeheten koppelbedden voor patiënten die graag samen met bijvoorbeeld een partner in een bed willen slapen in het ziekenhuis.

Met een speciale constructie is het mogelijk om van twee losse bedden een tweepersoonsbed te maken. Daardoor kunnen patiënten samen met hun partner in één bed slapen in het ziekenhuis.

Het koppelbed is vooral bedoeld voor patiënten die in hun laatste levensfase zitten. "In de allerlaatste levensfase is goed afscheid nemen zo ontzettend belangrijk, voor de patiënt en voor de mensen die achterblijven. Intimiteit is voor veel mensen essentieel daarbij", zegt Ginette Hesselmann, medewerkster van het UMC Utrecht.