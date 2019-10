29 motorvoertuigen zijn woensdag in beslag genomen tijdens een grote gezamenlijke verkeerscontrole rond het Berlijnplein en de Archimedeslaan in Utrecht. Ook werden 34 bekeuringen uitgedeeld, drugs in beslag genomen en vijf aanhoudingen verricht.

De verkeerscontrole werd gehouden door de politie, Koninklijke Marechaussee, Douane, Belastingdienst, RDW, UWV en de gemeente. De instanties organiseren vier keer per jaar grote controles.

De bekeuringen werden onder meer uitgedeeld voor het niet dragen van de autogordel en het niet verzekerd zijn. De politie nam daarnaast een bijl, hasj, een bromfiets met 35 kilo waterpijptabak en een auto met 50 kilo lachgaspatronen in beslag.

Een van de aangehouden personen had meerdere soorten drugs in de auto en had nog een gevangenisstraf van 120 dagen openstaan.

De Belastingdienst heeft bij de controle motorvoertuigen in beslag genomen en 38.000 euro aan openstaande belastingschuld geïnd.