Louis Theroux komt op donderdag 14 november naar de Janskerk in Utrecht. De Britse documentairemaker spreekt daar over zijn boek Geen taboe voor Theroux, waarin hij over zijn carrière en documentaireseries schrijft.

De sessie is onderdeel van het International Literature Festival Utrecht (ILFU), het grootste internationale literatuurfestival in Nederland.

Theroux is bekend als interviewer die documentaires over spraakmakende onderwerpen en personen maakt. Hij maakte documentaires over onder anderen controversiële gelovigen, gokverslaafden, transgender kinderen en moeders die geen emotionele connectie met hun jonge kinderen hebben.

In zijn boek vertelt de filmmaker over bijzondere ontmoetingen die hij door de jaren heen heeft gehad, zijn tv-carrière en zijn ervaringen met onder meer extreme subculturen en milities in de VS, bendes in Johannesburg en zware drinkers in Londen.