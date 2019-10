Rijkswaterstaat start maandagavond 14 oktober met een nieuwe fase van werkzaamheden bij de Galecopperbrug op de A12. De verwachting is dat deze werkzaamheden tot vrijdagochtend 8 november voor meer verkeershinder zorgen rondom Utrecht.

De verkeershinder geldt vooral voor het verkeer vanuit A2 Amsterdam en A12 Den Haag in de rijrichting Arnhem. Rijkswaterstaat waarschuwt dat weggebruikers rekening moeten houden met minstens dertig minuten extra reistijd.

Er is geen directe hinder voor verkeer over de noordelijke brughelft in de richting van Den Haag.

Tijdens de werkzaamheden worden de voegovergangen bij de brug aangepakt. Deze stalen delen in het wegdek vormen de overgang tussen brug en vasteland. Rijkswaterstaat constateerde eerder na een inspectie dat de voegovergangen van de zuidelijke Galecopperbrug moeten worden vervangen.

Tijdens de werkzaamheden is er op de hoofdrijbaan van de A12 richting Arnhem één rijstrook beschikbaar. Daarnaast is de hoofdrijbaan dicht vanaf knooppunt Oudenrijn voor het verkeer vanuit Den Haag richting Arnhem. De parallelrijbaan is wel beschikbaar vanuit deze richting, ook voor doorgaand verkeer.

Voor verkeer vanuit Den Bosch blijven de hoofdrijbaan en de parallelrijbaan gesloten. De afrit naar Kanaleneiland is wel open, maar de oprit bij Nieuwegein blijft tot 8 november afgesloten. Er zullen tot die datum nieuwe omleidingsroutes gereden moeten worden.