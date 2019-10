Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag een zogeheten ISD-maatregel voor veelplegers geëist tegen de 27-jarige verdachte van een autodiefstal in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Dat gebeurde kort na de dodelijke aanslag in een tram.

Met de ISD-maatregel kunnen veelplegers gedurende een periode van maximaal twee jaar worden gedetineerd in een speciale inrichting.

De auto was eigendom van een journalist van de Duitse krant Bild. Hij was vanwege de schietpartij op 18 maart naar Utrecht afgereisd en had zijn auto geparkeerd op de nabijgelegen Admiraal Helfrichlaan.

Een agent die op dat moment geen dienst had, was getuige van de diefstal. Hij maakte foto's en alarmeerde de meldkamer. Er waren echter geen agenten beschikbaar in verband met de afwikkeling van de schietpartij.

Op basis van de beelden herkenden meerdere wijkagenten uit Kanaleneiland de verdachte en werd hij opgepakt.

Verdachte heeft lang strafblad

De man heeft een lang strafblad, waardoor het OM hem heeft aangemerkt als veelpleger. Ook de reclassering stelt dat er "langdurige problematiek is op verschillende leefgebieden" en spreekt van een hoog risico op herhaling.

De man zou zich eerder niet aan voorwaarden hebben gehouden, hulpverlening zou niet van de grond komen en er loopt nog een zaak tegen hem in hoger beroep.

De officier van justitie neemt de verdachte kwalijk dat hij misbruik maakte van de hectiek na de aanslag. "Dat verdachte juist dit moment uitkiest om een autokraak te plegen, getuigt van een enorme brutaliteit en gebrek aan respect".