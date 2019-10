Een aantal objecten uit het zestiende-eeuwse kasteel Vredenburg zijn de komende maanden te zien in het stadhuis van Utrecht. Ook wordt er een bankje gepresenteerd dat is gemaakt van hout van de brug van het kasteel.

Archeologen gaan de vondsten woensdag presenteren. De objecten werden in 2014 gevonden tijdens archeologisch onderzoek gedurende de bouw van de parkeergarage. Deze garage zit onder het nieuwe Entreegebouw van het winkelcentrum aan het Vredenburgplein.

Bij de bouw kwamen ook de fundamenten van de hoofdpoort en de zuidwestelijke toren van het kasteel tevoorschijn.

Een van de vondsten is een beeld dat waarschijnlijk boven de hoofdpoort van het kasteel heeft gestaan. Het gaat om een beschilderd en verguld beeld van de apostel Andreas.

Daarnaast is een gebeeldhouwde ‘spreukband’ gevonden met daarop de lijfspreuk van Karel V: Plus Oultre (‘steeds verder’). Ook zijn een zwaard, meer dan honderd kanonskogels, honderden musketkogels, fragmenten van wapens en vele gebruiksvoorwerpen aangetroffen.

Kasteel werd eind zestiende eeuw gesloopt

Kasteel Vredenburg werd tussen 1529 en 1535 gebouwd in opdracht van Karel V, kort nadat Utrecht was ingelijfd bij het Spaanse rijk. De dwangburcht was bedoeld om opstandige Utrechters in het gareel te houden en het gebied te beschermen tegen vijandige troepen.

Tussen 1577 en 1581 werd het kasteel gesloopt door de Utrechtse bevolking, nadat de Utrechtse schutterij erin geslaagd was de Spanjaarden te verdrijven. De resten van kasteel Vredenburg zijn aangewezen als rijksmonument en worden daarom zoveel mogelijk behouden.

Het muurwerk van de hoofdpoort en de zuidwestelijke toren is voor de bouw van de parkeergarage verwijderd. Het is in delen verplaatst en heeft een plek gekregen in de nieuwe parkeergarage en langs de vernieuwde stadsbuitengracht.